Vortrag: TikTok, Roblox, YouTube - Digitale Lebens- und Spielewelten unserer Kinder

TikTok, YouTube, Roblox oder Fortnite gehören für viele Kinder und Jugendliche zum Alltag – für Erwachsene bleiben diese digitalen Welten jedoch oft fremd.

Was fasziniert junge Menschen so sehr? Warum kehren sie immer wieder zurück? Und was steckt hinter den Mechanismen der Plattformen? Fehlt das Wissen, dominieren schnell Sorgen und Überforderung. Grenzen werden gesetzt, Kinder fühlen sich missverstanden – der Dialog bleibt aus.

In seinem Vortrag lädt Fabian Karg dazu ein, diese digitalen Lebenswelten besser zu verstehen. Er beleuchtet, wie Plattformen und Spielewelten funktionieren, welche Kommunikationsformen typisch sind, welche Risiken – etwa durch Cybergrooming – bestehen und wie Erwachsene zwischen Schutz, Vertrauen und Medienkompetenz handlungsfähig bleiben können.

Fabian Karg ist stellvertretender Direktor am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg. Er arbeitet seit vielen Jahren in der medienpädagogischen Praxis und begleitet Eltern, pädagogische Fachkräfte und Schulen beim kompetenten Umgang mit Medien.

Der Vortrag ist ohne Anmeldung