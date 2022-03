Die Auswirkungen und Regeneration von Bodenverdichtung in den verschiedenen Anbausystemen - Erkennen, Vorbeugen und Verbessern

Die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit ist für die Landwirtschaft von entscheidender Bedeutung. Der Intensivkurs behandelt die Ursachen und Auswirkungen der Bodenverdichtung in Anbausystemen in Theorie und Praxis. Weitere Informationen und Anmeldung an akademie@hdb-stiftung.com oder unter 07954 9211880.

Do, ab 19.30

Fr, 9-18 Uhr