Was heißt es, in Stuttgart arm zu sein? In der reichen Stadt leben 600.000 Menschen, von denen mehr als 65.000 die Bonuscard erhalten.

Welche Unterstützungen gibt es in Stuttgart, wenn das Geld zum Leben nicht reicht? Hier haben Kirche und Diakonie einen Auftrag. Sie bekommen Einblicke hinter die Kulissen der Vesperkirche. Zahlen zur Armut bekommen wahrnehmbare Gesichter und eine kompetente Fachfrau aus der Praxis ist Ihre Gesprächspartnerin.