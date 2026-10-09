Vortrag und Gespräch - Menschenrechte

Kath. Gemeindehaus St. Markus Schwäbisch Hall Hagenbacher Ring 209, 74523 Schwäbisch Hall

Vortrag und Gespräch Menschenrechte - Warum sie überall gelten und nicht bloß „westliche Werte“ sind 

Menschenrechte stehen weltweit unter Druck.

Autokratische Machthaber stellen die Würde und Rechte des Menschen zunehmend offen infrage.

Dabei wird immer wieder behauptet, Menschenrechte seien „westliche Werte“ und außerhalb des Westens nicht gültig.

Der Vortrag fragt, woher diese Vorstellung kommt, was an ihr dran ist und wie eine konsequente Menschenrechtspolitik in einer postwestlichen Weltordnung aussehen kann.

Anschließend laden wir zur gemeinsamen Diskussion ein. 

Im Rahmen der „Tage der Demokratie“

Info

Kath. Gemeindehaus St. Markus Schwäbisch Hall Hagenbacher Ring 209, 74523 Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen

Tags