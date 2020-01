Vortrag und Gespräch mit Udo Lielischkies

Udo Lielischkies kennt Russland wie nur wenige - seit Wladimir Putin 1999 an die Macht kam, berichtete er für die ARD aus dem riesigen Land. In seinem Buch schreibt er über die Politik des Kreml, das Leben in der atemlosen Metropole Moskau, vor allem aber über beeindruckende Menschen in den Weiten der russischen Provinz. "Im Schatten des Kreml" ist ein bestechender, authentischer Blick auf das heutige Russland.