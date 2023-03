Verfassungsgebung in Ecuador und Chile

Algo està cambiando in America Latina. Ganz offensichtlich tut sich was in Lateinamerika. Fortschrittliche Kräfte gewinnen die Wahlen in fast jedem Land. Die Frauen sind auf dem Vormarsch und lassen sich trotz der mörderischen Gewalt nicht mehr einschüchtern. Die politische Landkarte ist bunter und demokratischer geworden. Dennoch irritiert das Ergebnis einer Volksabstimmung immer noch. Im September 2022 haben die Chileninnen und Chilenen den Entwurf einer neuen Verfassung abgelehnt. Mit einer ähnlich deutlichen Mehrheit, mit der sie ein Jahr zuvor den Weg für eine neue Verfassung geebnet hatten. Was führte zu diesem radikalen Stimmungsumschwung? Warum nahmen die Chileninnen und Chilenen mit ihrem NEIN sogar in Kauf, dass die alte neokoloniale Verfassung aus der Zeit Pinochet auf absehbare Zeit in Kraft bleibt? Ist eine fortschrittliche Politik im Rahmen einer reaktionären Verfassung überhaupt möglich? Welche Rolle spielen Verfassungen beim Ausbau deliberativ-demokratischer Strukturen in allen Lebensbereichen? Diese Fragen diskutieren wir mit der Verfassungsrechtlerin Natalia Marquez, die uns aus Santiago zugeschaltet ist und mit Alberto Acosta, einem der Väter der plurinationalen Verfassung Ecuadors. Aus diesen beiden Perspektiven wollen wir der Frage nachgehen, wie die beiden deliberativen Großprojekte die Zivilgesellschaft in Chile und in Ecuador verändert haben.