Vortrag und Gespräch: "Vive les femmes! Vive l’égalité!"

Liebe, Karriere, Kinder: das alles unter einen Hut zu bekommen gelingt französischen Frauen und Müttern besser als anderen, so das Klischee. Aber wie sieht die tatsächliche Lebensrealität von Frauen unterschiedlicher sozialer Schichten in Frankreich und Deutschland aus? Welche wichtigen Impulse kommen aus der Europäischen Union? Evelyne Gebhardt, 1954 in Paris geboren und von 1994 bis 2022 Mitglied des Europäischen Parlaments, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments a. D., Vorsitzende der EuropaUnion Baden-Württemberg, geht diesen Fragen in ihrem Vortrag nach.