Und nun tanzen Sie die Farbe Blau. Die frühe Moderne und die Bauhausfrauen

Die Kulturwissenschaftlerin und Musikerin Dr. Ulrike Müller verknüpft in ihrem Vortrag Leben, Werk und Wirken der Frauen am Bauhaus mit einem Einblick in die historischen Szenerien der Moderne. Als Expertin für Frauengeschichte hat sie soeben ihr Buch „Bauhausfrauen. Meisterinnen in Design, Kunst und Handwerk“ in erweiterter Neuauflage heraus gebracht und ist im Jubiläumsjahr des Bauhauses eine gefragte Rednerin. Während der Durational Performance interlaced der Choreografin Eva Baumann und in inhaltlichem Bezug zu dieser beschreibt sie Impulse, Visionen und Widersprüche des weiblichen Aufbruchs ins 20. Jahrhundert.

Um Anmeldung wird gebeten, begrenzte ZuschauerInnenzahl. Anmeldungen bitte an evabaumann.tanzproduktionen@gmail.com