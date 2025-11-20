Vortrag: "Vatersein heute – Zwischen Herausforderung und Wachstum"

Ein Raum für Väter, die mehr wollen als nur „funktionieren“.

In dieser offenen Vortrags- und Austauschrunde treffen sich Papas jeden Alters, um über die kleinen und großen Herausforderungen des Vaterseins zu sprechen – ohne Klischees, ohne Leistungsdruck, dafür mit ehrlichen Impulsen, inspirierenden Gesprächen und offenem Herzen. Hier geht es um echtes Wachstum: als Vater, als Mann, als Mensch.

Anmeldung unter: https://www.vhssha.de/programm/kinder-familie/kw/bereich/kursdetails/kurs/5231000/kursname/Vatersein%20heute%20Zwischen%20Herausforderung%20und%20Wachstum/kategorie-id/261/