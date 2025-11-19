Vortrag: Verbotenes Wissen und vergessene Schätze – Geheimnisse der Haller Ratsbibliothek

Vortrag mit Prof. Dr. Andreas Deutsch, Leiter der Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch, Heidelberger Akademie der Wissenschaften.

Offiziell ist die Ratsbibliothek 450 Jahre alt. Doch manch ein Buch ist deutlich älter. Neben kostbaren Werken mit eindrucksvollen Druckgraphiken stehen kleine, unscheinbare Schriften, die ihr Geheimnis erst bei genauerem Hinschauen preisgeben. Doch der Blick lohnt! Geheime Botschaften finden sich zwischen den Zeilen. Und manch ein längst vergessener Skandal rankt sich um die eine oder andere Schrift. Die Ratsherren scheuten auch nicht Werke anzuschaffen, die der Papst verboten hatte. Professor Andreas Deutsch, Heidelberger Rechtshistoriker und gebürtiger Schwäbisch Haller, stellt einige ungewöhnliche Bände der bedeutenden Bibliothek näher vor und entführt in die spannende Welt der Buchillustrationen der frühen Buchdruckära.