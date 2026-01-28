Vortrag: Vergessen zu essen – Ernährung & Demenz

Wussten Sie, dass ein stark umtriebiger Mensch mit Demenz bis zu 7.000 Kalorien am Tag verbrauchen kann?

Wie lässt sich da einer Mangelernährung vorbeugen – und was tun, wenn das Essen nicht mehr erkannt oder verweigert wird? Ist eine Magensonde wirklich sinnvoll?

Dieser Vortrag greift viele Fragen rund um Demenz und Ernährung auf und zeigt, wie wichtig Genuss, Sinnesanregung und Biografiearbeit sind. Denn Essen ist weit mehr als bloße Nährstoffzufuhr: Es stiftet Gemeinschaft, gibt Struktur und kann Erinnerungen wecken. Mit praktischen Beispielen und Rezeptideen erfahren Sie, wie der Genuss am Essen gefördert und damit Lebensqualität erhalten werden kann – für Betroffene ebenso wie für Angehörige und Pflegende.

An diesem Abend besteht die Möglichkeit, selbst demenzgerechtes Essen zu testen und ein Rezeptheft mitzunehmen.

