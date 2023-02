Vortrag von Astronaut Michel Tognini

Am Samstag, 25. März 2023 besucht der französische ESA-Astronaut Michel Tognini das Technik Museum Speyer, um dort einen Vortrag über seine beiden Raumfahrtmissionen zu halten.

Michel Tognini flog 1992 zur russischen Raumstation Mir und 1999 an Bord der amerikanischen Raumfähre Columbia ins Weltall. Tognini war von Mai 2003 bis Dezember 2004 Chef-Astronaut der ESA und damit Leiter der Astronautenabteilung im Europäischen Astronautenzentrum (EAC). Von Januar 2005 bis zum 1. November 2011 war der Franzose Direktor des Europäischen Astronautenzentrums (EAC) in Köln. Sein Vortrag, der in Englisch präsentiert wird, findet von 14 Uhr bis 15 Uhr im Forum Kino des Technik Museum Speyer statt. Der Vortag ist im regulären Museumseintritt enthalten und für Mitglieder kostenlos. Der Zutritt ist nur mit gültigem Tagesticket und Sitzplatzreservierung möglich. Die Platzreservierungen gibt es vor Ort an der Kasse.