„Das Bild vom Menschen – Porträts in der Fotokunst“

Was ist ein gutes Porträtfoto? Ist es die Schönheit eines Gesichts oder der charaktervolle Ausdruck des gelebten Lebens? Gute Porträtfotos erzählen eine Geschichte und erwecken die Persönlichkeit der abgebildeten Menschen zum Leben. Wir machen einen anschaulichen Streifzug durch die Welt des Porträts vom frühen Fotokünstler Nadar bis zur digitalen Bilderwelt heute. Der Einblick in die professionelle Inszenierung von Porträtfotos vertieft ihr Wissen über dieses faszinierende Thema in der Fotografie.

Kursnr.: 192-23045