„Das astronomische Weltbild im Wandel der Zeit“

Die Frage nach dem Ursprung und dem Aufbau der Welt bewegt uns Menschen durch alle Zeiten und Kulturen. Seit jeher versucht der Mensch die Welt, in der er lebt, zu begreifen.

Die Vorstellungen waren geprägt durch Beobachtungen und Erfahrungen - von dem, wie er seine Umwelt sah. Dies wird besonders deutlich beim Vergleich von Weltanschauungen in den verschiedenen Jahrhunderten. Veränderungen in Gesellschaft, Religion oder im Wissen über die Natur wirkten sich auf das astronomische Weltbild aus: es kam zu Zusammenbrüchen feststehender Vorstellungen, an denen sich die Menschheit jahrhundertelang orientiert hatte.

