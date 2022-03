Nachhaltiges Einkaufen

Was wir einkaufen, hat unmittelbar Einfluss auf das Klima und die Umwelt. Dies gilt natürlich nicht nur für Lebensmittel, sondern für alles, was wir zum täglichen Leben brauchen. Es lohnt sich, genauer hinzuschauen und zu überlegen, was wir wo kaufen und wie die Waren bei uns zu Hause landen. Wer an das Einkaufen im Internet denkt, hat vielleicht die großen internationalen Anbieter vor Augen. Es gibt aber auch nachhaltige und regionale Alternativen. Erhalten Sie einen näheren Einblick davon, was das nachhaltige Einkaufen ausmacht. Referentin: Lisa Glinski.

Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Ludwigsburger Energieagentur LEA und dem Fachbereich Klimaschutz im Landratsamt Ludwigsburg.

Anmeldung bei der Schiller-vhs erforderlich unter www.schiller-vhs.de.