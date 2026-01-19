Vortrag von Maja Nielsen und Joachim Neumann

Die legendären Tunnelfluchten aus der DDRVortrag in der Stadtbibliothek Wiesloch von Maja Nielsen und Joachim Neumann nach einer wahren Begebenheit.

Sommer 1961. Achim ist 18, hat das Abi in der Tasche und freut sich auf die Ferien an der Ostsee. Mitten im „Sommer aller Sommer“ wird am 13. August in seiner Heimatstadt Berlin die Mauer hochgezogen. Mit einem Mal fühlt Achim sich in der DDR wie in einem Gefängnis. Als dann noch ein Schulfreund von ihm wegen einer Nichtigkeit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wird, flieht er nach Westberlin. Drüben angekommen, setzt er alles daran, Menschen aus der DDR bei ihrer Flucht zu unterstützen. Zwischen Misstrauen, Verrat und Hoffnung gräbt er gemeinsam mit anderen Helfern Tunnel von West- nach Ostberlin – in ständiger Angst, von der Stasi entdeckt zu werden.