Vortrag von Marie Schneider: Stadt, Land, Widerstand: Der Boxberger ‚Bundschuh‘-Protest im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen im ländlichen Raum

Ausgelöst durch Umweltkonflikte, die ‚Atomfrage‘ und Auseinandersetzungen um technisch-industrielle Großprojekte entfaltete sich in den 1970er und 1980er Jahren eine außergewöhnliche Protestdynamik auf dem Land.

Der Vortrag diskutiert dieses Phänomen anhand des Konflikts um eine Auto-Teststrecke des Herstellers Daimler-Benz in Boxberg, deren Bau durch den Widerstand der Protestinitiative ‚Bundschuh‘ verhindert wurde (1978-1987). Dabei werden die Ereignisse und Akteur:innen rund um den Konflikt in Boxberg beleuchtet und im Kontext der Neuen Sozialen Bewegungen sowie zeitgenössischer Stadt-Land-Diskurse analysiert.