Vortrag von Prof. Bernhard Pörksen

Der Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen setzt sich nach der "Kunst des Miteinander Redens" (2020) in seinem jüngsten Buch mit dem Zuhören und Gehörtwerden auseinander.

Was heißt es, wirklich zuzuhören, die eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen und sich der Weltsicht des Anderen auszusetzen? Welche Mechanismen verhindern das Zuhören, ob im privaten Umgang, in der Öffentlichkeit oder im Angesicht von Krisen, Kriegen, Mißbrbauch und Gewalt? Wie erreicht man, so die Schlüsselfrage, diejenigen, die man nicht mehr erreicht?

Der Vortrag ist Teil der Thementage zur Digitalisierung, Bildung und Kommunikation.