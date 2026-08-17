Vortrag: Von Totenschilden, Grabsteinen und Epitaphien –Was Grabmonumente erzählen

Vortrag von Dr. Dominik Gerd Sieber, Leiter von Archiv und Museen Göppingen

Bis heute können zahlreiche historische Grabmonumente auf und in Göppingens Friedhöfen und Kirchengebäuden bestaunt werden. Dabei erzählen diese Memorialobjekte nicht nur spezifisch etwas über die jeweiligen Verstorbenen, für die sie einst gesetzt worden sind, sondern stellen darüber hinaus wertvolle kulturgeschichtliche Quellen für die Zeit dar, in der sie entstanden sind. Mitunter kunstvolle und komplexe Bild- und Inschriftenprogramme voll vielschichtigen Symbolgehalts geben Aufschluss über die damaligen Verhältnisse.