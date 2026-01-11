Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel

Wie wir unsere Lebens(t)räume von morgen gestalten

bis

Stiftskirche Beutelsbach Stiftstraße 23, 71384 Weinstadt

Wie leben, arbeiten und träumen wir künftig? Dieser Frage widmet sich der renommierte Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel. 

Er stellt die aktuelle Lebensstilstudie des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ) vor und zeigt, wie sich Werte, Konsumverhalten und Lebensentwürfe wandeln.

Das Ende klassischer Medien, die Macht sozialer Netzwerke und die allgegenwärtige Präsenz von Influencer*innen haben längst unsere politische Wahrnehmung verändert – und unser Verständnis von Identität und Lebensqualität gleich mit. Gleichzeitig wächst das Interesse an Körper, Gesundheit und Ernährung – Ausdruck einer neuen Suche nach Sinn und Stabilität in Zeiten permanenter Umbrüche. Doch diese Entwicklungen bringen auch Spannungen mit sich: Polarisierung, Desinformation und ein gesellschaftlicher Rechtsruck stellen den Zusammenhalt auf die Probe und erschweren den offenen Umgang mit großen Zukunftsfragen wie Klimawandel, Künstlicher Intelligenz oder demografischem Wandel. Dr. Wenzel erläutert, wie sich diese Konflikte auf Konsumverhalten, Wertehaltungen und Marketingstrategien auswirken und welche Chancen daraus für Unternehmen, Politik und Bildung entstehen können.

Info

Stiftskirche Beutelsbach Stiftstraße 23, 71384 Weinstadt
Vorträge & Lesungen
bis
Google Kalender - Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel - 2026-02-27 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel - 2026-02-27 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel - 2026-02-27 19:30:00 Outlook iCalendar - Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel - 2026-02-27 19:30:00 ical

Tags