Vortrag von Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel

Wie leben, arbeiten und träumen wir künftig? Dieser Frage widmet sich der renommierte Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel.

Er stellt die aktuelle Lebensstilstudie des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung (ITZ) vor und zeigt, wie sich Werte, Konsumverhalten und Lebensentwürfe wandeln.

Das Ende klassischer Medien, die Macht sozialer Netzwerke und die allgegenwärtige Präsenz von Influencer*innen haben längst unsere politische Wahrnehmung verändert – und unser Verständnis von Identität und Lebensqualität gleich mit. Gleichzeitig wächst das Interesse an Körper, Gesundheit und Ernährung – Ausdruck einer neuen Suche nach Sinn und Stabilität in Zeiten permanenter Umbrüche. Doch diese Entwicklungen bringen auch Spannungen mit sich: Polarisierung, Desinformation und ein gesellschaftlicher Rechtsruck stellen den Zusammenhalt auf die Probe und erschweren den offenen Umgang mit großen Zukunftsfragen wie Klimawandel, Künstlicher Intelligenz oder demografischem Wandel. Dr. Wenzel erläutert, wie sich diese Konflikte auf Konsumverhalten, Wertehaltungen und Marketingstrategien auswirken und welche Chancen daraus für Unternehmen, Politik und Bildung entstehen können.