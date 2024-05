Vortrag: Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung: Selbst bestimmen - rechtzeitig vorsorgen

Eine rechtzeitige, gute Vorsorge ist sehr wichtig. Auch in Hinblick auf die Gesundheit können Verbraucher wichtige Entscheidungen schon frühzeitig regeln. Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung regeln den Alltag und die Umsetzung der Wünsche, wenn man nicht mehr für sich selbst entscheiden kann. Doch welche Verfügung ist für welchen Zweck gedacht? Die Vorsorgevollmacht wendet sich zum Beispiel an denjenigen, der die alltäglichen Geschäfte wie Vermögensvorsorge und Behördengänge regeln soll und gesteht dieser Person die Vollmacht zu, dies im Namen des Ausstellenden zu erledigen. Die Betreuungsverfügung ist eine Willensäußerung gegenüber dem Gericht, welche Person als amtlich bestellter Betreuer fungieren soll, wenn eine gesetzliche Betreuung notwendig werden sollte. Der Vortrag zeigt auf, was bei der Ausstellung von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung beachtet werden sollte und gibt wichtige Tipps. Anmeldung erforderlich.