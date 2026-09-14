Vortrag "Württemberg am Abgrund - Napoleon und Württemberg"

Am Beginn des 19. Jahrhunderts stand Württemberg am Abgrund und es hätte nicht viel gefehlt, dass es Napoleon für immer von der Landkarte verschwinden lassen.

Was dann aber geschah, war das genaue Gegenteil – das süddeutsche Land erhielt vom Kaiser der Franzosen den machtpolitischen Rückhalt der Erhebung zum Königreich und enorme territoriale Zugewinne. Parallel dazu zog Napoleon jedoch die Ressourcen Württembergs erbarmungslos für seine Feldzüge heran; allein in Russland verloren 1812 über 20.000 Landeskinder ihr Leben.

Der durchgehend bebilderte Vortrag lässt die württem-bergische Politik, die Schlachten sowie das oftmals bittere Erleben der Bevölkerung vor dem inneren Auge auf dramatische Weise auferstehen.

Der Referent Thomas Schuler gilt als einer der führenden Napoleonexperten Deutschlands, hat mehrere Bücher über den Kaiser der Franzosen geschrieben und wirkte an zahlreichen Fernseh- und Radiosendungen zu diesem Thema mit.