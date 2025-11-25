Vortrag: Wackelzahnpubertät – oder: wackelnder Zahn und wackelige Gefühlswelt?!

Haus der Diakonie Dinkelsbühl Von Raumer Str. 2a, 91550 Dinkelsbühl

Kinder zwischen Kindergarten und Schuleintritt haben sich zahlreichen entwicklungsbedingten Veränderungen zu stellen.

Wie die Begleitung ihrer Kinder in dieser herausfordernden Lebensphase gut gelingt und eine gesunde Ich-Entwicklung erreicht werden kann – ohne kleine Drama-Queens oder Paschas groß zu ziehen – soll dieser Vortragsabend auf kurzweilige Art beleuchten.

Referent: Jörg Schuster, Dipl.- Sozialpädagoge (FH) und Familientherapeut, Supervisor, Amt für Jugend und Familie beim Landratsamt Ansbach

Wir bitten um Anmeldung entweder telefonisch unter 09814687802 oder an gesundheitsamt.dkb(@)landratsamt-ansbach.de.

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl bei den einzelnen Veranstaltungen begrenzt ist.

09814687802
