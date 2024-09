Vortrag: Wald im Klimawandel mit Jörg Brucklacher

Der Klimawandel zeigt Jahr für Jahr immer deutlicher, dass er sich zu einer Klimakrise entwickeln kann. Neben zunehmenden Problemen mit extremen Unwettern und Dürreschäden in der Landwirtschaft steht hierzulande der Wald besonders im Blickpunkt.

Der Förster Jörg Brucklacher stellt in einem Vortrag zunächst die vielfältigen Herausforderungen dar, die der Klimawandel für den Wald mit sich bringt. Im Hauptteil geht es dann darum, wie in der Waldbewirtschaftung auf diese Krise eingegangen werden kann und welche Strategien die Forstwirtschaft aktuell verfolgt. Der Wald ist nämlich nicht nur prominentes Opfer der Klimaveränderungen, er kann seinerseits durchaus auch einen Beitrag dazu leisten, die Krise abzumildern. Aber was ist zu tun?

Wäre es nicht besser, die Wälder einfach ganz in Ruhe zu lassen? Ist es sinnvoll, mit Holz zu heizen? Hilft es, mehr Bäume zu pflanzen? Gibt es keine neuen Baumarten - oder vielleicht Züchtungen - die dem Klimawandel trotzen können, und wäre es nicht sinnvoll, die Wälder auf solche Baumarten umzustellen? Welche Maßnahmen und Richtungsentscheidungen können den Wald für die nächsten Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte unterstützen?

Im Haus der Bildung/ Raum M.1.02

Keine Voranmeldung erforderlich.