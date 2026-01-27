Vortrag: Warum weniger gut sein kann. Von der Freiheit des Verzichtens

Verzicht – das klingt erst einmal wenig attraktiv. Man denkt an Verbote und Entbehrungen, an Verlust anstatt an Lust.

Im Bereich des Politischen kann der Verzicht zum Kampfbegriff werden. Ruben Zimmermann plädiert dafür, das Verzichten als individuell und sozial wertvolle Handlungsweise zu verstehen. Der freiwillige Verzicht unterscheidet sich vom auferlegten Verbot und bietet Chancen durch seinen Mehrwert an Freiheit.

Der Referent wird für den Vortrag live aus Mainz zugeschaltet. Er wird insbesondere Fasten und Konsumverzicht thematisieren.

Veranstalter: keb Kreis SHA in Kooperation mit Evang. Bildung Kreis SHA und Secontique