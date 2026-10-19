VORTRAG: Was vertrage ich wirklich ?

Darmgesundheit, Verdauungsbeschwerden und Nahrungsmittelunverträglichkeiten naturheilkundlich verstehen

Viele Menschen leiden nach dem Essen unter Blähbauch, Bauchdruck, Völlegefühl, Bauchschmerzen, Müdigkeit oder wechselnder Verdauung. Oft bleibt unklar, ob bestimmte Lebensmittel, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder andere Faktoren im Verdauungssystem dahinterstecken.

Der Vortrag zeigt verständlich, wie Darmgesundheit, Verdauungsbeschwerden und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zusammenhängen können. Dabei geht es auch um Verdauungsleistung, Darmmilieu, Darmmikrobiom, Schleimhaut, Stress und individuelle Verträglichkeit.

Außerdem erfahren Sie, wie sich Unverträglichkeiten, Sensitivitäten und Allergien unterscheiden und welche Möglichkeiten die naturheilkundliche Diagnostik bietet, um Beschwerden ganzheitlich einzuordnen.