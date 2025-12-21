Vortrag: Weltmarktführer - Die 3 aus einer Klasse

Würth, Sturm, Berner: Wie drei Klassenkameraden zu Weltmarktführern wurden.

Ein Gesprächsabend mit Dr. Walter Döring

Es waren einmal drei Klassenkameraden, die es jeder für sich zum Weltmarktführer schafften: Reinhold Würth, Gerhard Sturm und Albert Berner. Statt Lehrer, Pfarrer oder Metzger zu werden, gründeten sie Unternehmen, die heute Weltgeltung genießen und für das Erfolgsmodell der deutschen Familienunternehmen stehen. Damals wie heute: eine Klasse für sich! Die dreifache Biografie mit Hintergründen zur Region der Weltmarktführer und einem einzigartigen Interview.

Zur Person: Dr. Walter Döring, Stellv. Ministerpräsident und Wirtschaftsminister a. D., Geschäftsführender Gesellschafter ADWM GmbH, Akademie Deutscher Weltmarktführer