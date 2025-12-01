Vortrag: Wer hat Recht?

Zeitungsmeldungen zwischen Tendenz und Objektivität.

Wer hat sich das nicht schon gefragt, wie eigentlich Zeitungsmeldungen entstehen. Ein x-beliebiges Ereignis geschieht und dann fangen die Redaktionen an zu diesem Thema zu berichten. Aber jeder Mensch und somit auch jede*r Journalist*in hat eine eigene Meinung zu gewissen Sachverhalten. Nachrichtenagenturen stellen bereits einen ersten Filter dar. Ob eine Meldung eher positiv oder eher negativ erzählt wird, hängt aber nicht nur von der Meinung der Berichtenden oder der jeweiligen Redaktion ab, sondern auch davon, welchen politischen Interesse man genügen will.