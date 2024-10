Vortrag: Wie „Brain hacking" und „künstliche Intelligenz" unser Leben bedrohen

Interview und Fragerunde mit Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. habil. Javier Villalba-Diez und Haller-Tagblatt-Redakteur Tobias Würth (Moderation).

Viele Menschen kennen Chat-GPT. Doch das ist erst der Anfang. Was uns in den nächsten Monaten und Jahren überfluten wird, ist die Künstliche Intelligenz in Kombination mit der Datenbrille Vision Pro von Apple, mit Chips im Gehirn oder in künstlich erzeugten Videos. Was ist echt, was ist fake? Das können jetzt schon selbst Expert:innen nicht mehr sagen. „Die Manipulation des menschlichen Verhaltens erfordert klare ethische Richtlinien, um Missbrauch und schädliche Auswirkungen zu vermeiden“, sagt Javier Villalba-Diez. Denn die Bürger:innen seien ansonsten in Gefahr. Der Ingenieur trägt zwei Doktortitel, arbeitete als Mercedes-Führungskraft in Japan, lehrt seit 2018 an der Hochschule Heilbronn, forscht und lehrt auch zu diesen Themen. Haller-Tagblatt-Redakteur Tobias Würth wird mit ihm die Gefahren und Chancen der KI erörtern. In kurzen Video-Sequenzen wird gezeigt, was jetzt schon möglich ist. Anschließend stellt sich Javier Villalba-Diez den Fragen der Zuhörer:innen.

Im Haus der Bildung, Raum S.3.04

Keine Voranmeldung erforderlich. Freier Eintritt.