Vortrag "Wie erzeugt man Charisma? Kaiserin Maria Theresia als Exempel"

Politisches Charisma ist schwer zu definieren.

Entweder man hat es oder man hat es nicht - so scheint es jedenfalls. Die Frage ist aber, inwiefern eine charismatische Ausstrahlung sich nicht auch medialen Strategien verdankt und gezielt erzeugen lässt. Kaiserin Maria Theresia (1717 – 1780) war eine Herrscherin, der von ihren Zeitgenossen wie von den späteren Historikern ein außergewöhnliches Charisma zugeschrieben worden ist.

Was davon war ihrer Rolle, was ihrer Person geschuldet? Der Vortrag geht der Frage nach, wie ihre Wirkung unter den politischen und medialen Bedingungen des 18. Jahrhunderts zu erklären ist. Der Kontrast zwischen der vormodernen Erbmonarchin und modernen Politiker*innen kann womöglich auch den Blick auf das Phänomen des politischem Charismas heute schärfen.