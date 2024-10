Vortrag: Wie wehrhaft ist unsere Demokratie

In den USA werden Wahlkreise neu gestaltet.

Um Wahlergebnisse zu beeinflussen, in Polen gab es zwischenzeitlich eine umstrittene Disziplinarkammer für Richterinnen und Richter, in der Türkei bekommt der Präsident immer mehr Macht und Einfluss und bei den EU Wahlen erlangen rechtsextreme Parteien viele Sitze. Demokratien in der ganzen Welt stehen unter Druck. Doch wie sieht es eigentlich in Deutschland aus? Könnte auch hier die Demokratie Schaden nehmen, oder tut sie es bereits? Welche Möglichkeiten haben Demokratinnen und Demokraten, sich dagegen zu wehren und für die Demokratie einzustehen? Mit Svenja Fokken, Politikwissenschaftlerin, werfen wir einen Blick auf aktuelle Entwicklungen und auf den Zustand der Demokratie und ihre Wehrhaftigkeit. Zur Person: Svenja Fokken, Politikwissenschaftlerin und Referentin für die Themen politische Bildung und Antidiskriminierungsarbeit