Vortrag: Wildbienen

Das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall bietet artenkundliche Vorträge an.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter umweltzentrumsha@web.de.
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Umweltzentrum Schwäbisch Hall Gelbinger Gasse 85 Landkreis Schwäbisch Hall
Vorträge & Lesungen
Umweltzentrum Schwäbisch Hall Gelbinger Gasse 85 Landkreis Schwäbisch Hall
Das Umweltzentrum Kreis Schwäbisch Hall bietet artenkundliche Vorträge an.
Eine Anmeldung ist erforderlich unter umweltzentrumsha@web.de.
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