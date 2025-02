Vortrag "wir verlieren unsere Kinder"

Vortrag & Podiumsdiskussion über den verstörenden Alltag im Klassenchat mit Bestsellerautorin Silke Müller.

Wissen wir wirklich, was unsere Kinder bei TikTok, Instagram, Snapchat und Co sehen? Nicht die Dauer der digitalen Medien-Nutzung ist das Problem, sondern die Inhalte, die Kinder konsumieren. Schon Grundschüler sind Bildern von Gewalt, Pornographie und Rassismus ausgesetzt. Die Fotos, Sticker und Videos, die Kinder in ihren Messangergruppen aber auch durch Algorithmen in den Netzwerken sehen, sind so verstörend, dass man als Erwachsener bei der Konfrontation mit diesen Bildern kaum hinsehen kann. Die bekannte Autorin Silke Müller ist aufgrund ihrer Expertise eine gefragte Beraterin im Bereich digitaler Forschungsvorhaben im Bildungsbereich. Als Keynotespeakerin hält sie europaweit Vorträge, in denen sie aufrüttelt und konkrete Gefahren benennt. Jetzt kommt sie nach Crailsheim! In ihrem Vortrag mit dem Titel „Digitale Ethik: Wir verlieren unsere Kinder – Warum soziale Netzwerke einem Haifischbecken gleichen“ spricht sie über die Gefahren von Social Media für Kinder und Jugendliche, vor allem auf Plattformen wie TikTok, Instagram und Snapchat.

Sie zeigt, wie diese Plattformen Gewalt, Pornografie, Rassismus und Falschinformationen verbreiten können. Silke Müller erklärt, dass Medienerziehung mehr ist, als nur die Bildschirmzeit zu begrenzen. Sie warnt vor den psychischen und sozialen Folgen, die durch Bilderfluten, künstliche Intelligenz, Fake-Profile und Cybergrooming entstehen können. Die finanzielle Unterstützung vom Rotary-Club Crailsheim, Lions-Club Crailsheim und dem Kiwanis-Club Crailsheim macht es möglich, diesen hochkarätigen Vortrag mit anschließender Fragen- und Diskussionsrunde für Sie und alle Interessierten anzubieten.