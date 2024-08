Vortrag: Wirtschaftspolitik in der Zeitwende mit Prof. Dr. Achim Truger

„Wirtschaftspolitik in der Zeitwende: Was jetzt zu tun ist".

Vortrag mit Prof. Dr. Achim Truger, einem der fünf Wirtschaftsweisen, von der Universität Duisburg-Essen.

„Wir erleben eine Zeitwende", formulierte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung zu Beginn des Urkaine-Kriegs. Diese politische Zeitenwende wird auch zu einer ökonomischen Zeitwende in der Weltwirtschaft und für Deutschland und Europa führen, ist sich Armin Truger sicher. Im Haus der Bildung spricht er darüber, wie sich die angespannte wirtschaftliche Lage weiter entwickeln wird - und was die Politik tun kann und muss, um wirtschaftliche und soziale Stabilität in Deutschland und Europa (wieder) herzustellen.

Im Haus der Bildung/ Raum S.3.04