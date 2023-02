Vortrag: "Zauberhaftes Baltikum“

Eine Reise in Bildern nach Litauen, Lettland und Estland

Frühlingserwachen im Baltikum – drei Wochen lang waren wir im April 2019 in den drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland unterwegs. Drei Länder, eine gemeinsame Geschichte. Drei Länder im Aufbruch in die Moderne. Wir entdecken den Reichtum der Hansestädte Tallinn und Riga, wir tauchen ein in Traditionen und Kulturschätze.

Kaum irgendwo sonst liegen unberührte Natur und kulturelle Vielfalt so dicht beieinander wie im Baltikum. Aber Litauen, Lettland und Estland gelten immer noch

als Geheimtipp. Das Baltikum ist eine verträumte Landschaft, die von romantischen Seen und stillen Mooren durchzogen ist, und wo die deutschen Spuren bis in die

Epoche der Kreuzritter zurück reichen. Das Baltikum steht auch für seine modernen, lebendigen und zugleich geschichtsträchtigen Metropolen Vilnius, Riga und Tallinn.

Das Baltikum ist mehr als eine zauberhafte Region. Es ist ein Landstrich, den es zu entdecken gilt.

Ergänzt wird diese Reise in Bildern mit vielen praktischen Reiseinformationen für alle, die die drei baltischen Staaten auf eigene Faust entdecken möchten.