Vortrag zu Ackerbau und Viehzucht in Europa

Die Linearbandkeramik als älteste neolithische Kultur in Mitteleuropa hat ihre Ursprünge im östlichen Karpatenbecken (Westungarn). Innerhalb ihrer frühen Gesamtverbreitung liegt die Tübinger Region im äußersten südwestlichen Randbereich.

Hier knüpfen aktuelle Geländeforschungen des Instituts für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen im Ammertal an, die seit 2017 in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege durchgeführt werden. Die untersuchten Fundplätze liegen in einer frühneolithischen Siedlungskammer, die ein dichtes Besiedlungsnetz in der zweiten Hälfte des 6. Jahrtausends v. Chr. zwischen Ammer und oberem Neckar erkennen lässt.

Durch geophysikalische Messungen konnten neue Einblicke zur Siedlungsorganisation gewonnen werden.

Die Funde aus den untersuchten Fundplätzen zeigen eine enge Bindung an die Linearbandkeramik im Südosten Mitteleuropas und helfen dabei, auch dank umfassender naturwissenschaftlicher Untersuchungen, die Entwicklung der frühesten landwirtschaftlichen Gruppen im oberen Neckarraum und ihre Einbindung in die Umwelt besser zu verstehen.

Dr. Jörg Bofinger ist Leiter des Referats Archäologische Denkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

Prof. Dr. Raiko Kraus ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters der Universität Tübingen.