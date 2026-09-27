Vortrag zu Julius Held

Rathaus Mosbach Hauptstraße 29, 74821 Mosbach

Vortrag von Arno Huth über Julius Held, der aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Mosbach stammte. 1934 floh er vor der Nazi-Herrschaft in Deutschland und emigrierte in die USA. 1954 wurde er Professor für Kunstgeschichte.

Der Vortrag würdigt unter anderem seine maßgebliche Beteiligung an der Gestaltung des Synagogenplatzes in Mosbach – der Gedenkstätte an der Stelle der Synagoge, die 1938 in der Reichspogromnacht zerstört wurde. Der Synagogenplatz wurde 1986 eingeweiht.

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