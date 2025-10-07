Vortrag zum Ende des Zweiten Weltkrieges: Erlebtes Kriegsende in Bretzfeld

Erlebtes Kriegsende in Bretzfeld – spannend erzählt In einem Video-Interview von 1985 erzählt eine alte Bauersfrau aus Dimbach, Luise Scholl, von ihren Erlebnissen als 42Jährige an der Heimatfront.

Zunächst in Heilbronn nach dem 4. Dezember 1944, dann in den letzten Kriegstagen als Hochschwangere in Dimbach und im bombardierten Öhringen.

Das gelingt ihr in ihrem unverfälschten Dialekt und aus weiblicher Perspektive so lebendig, ja, manchmal auch humorvoll und makaber, dass man ihr am Ende noch weiter zuhören möchte.

Der damalige Interviewer, Peter Lucke, führt dieses einmalige Filmdokument im Rahmen der Erinnerung an das Kriegsende vor 80 Jahren vor, aber auch als Mahnung vor den schrecklichen Folgen einer nationalistisch verblendeten Politik vor, die bei einigen wieder Zulauf bekommt.