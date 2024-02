Frauen an der Seite von berühmten Malern, Kunsthistorikern und Sammlern standen meist im Schatten ihrer Männer. Und doch sind sie nicht wegzudenken. Zunehmend rücken ihre Leistungen in den Fokus der kunstgeschichtlichen Forschung. In diesem Vortrag werden vier Frauen ein kleines Denkmal gesetzt.

Ort: Villa Domnick, Auf der Oberensinger Höhe 4