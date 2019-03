Vortrag zum Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in Mergentheim“

Prof. Dr. mult. Udo Arnold, Foto: Privat Prof. Dr. mult. Udo Arnold, Foto: Privat

1525 bot für den Deutschen Orden in mehrfacher Hinsicht ein Jahr des Einschnitts: Hochmeisterabfall, Bauernkriege und Reformation. Das war die Stunde Mergentheims, weil nach der Verwüstung der Horneck der Deutschmeister als neues Ordensoberhaupt ab 1527 bis 1809 dort seinen offiziellen Sitz hatte, auch wenn er keineswegs alle drei Jahrhunderte im Mergentheimer Schloss residierte. Dieser ambivalenten Situation wird der Vortrag nachgehen und versuchen, die Rolle der Stadt für die Ordensentwicklung aufzuzeigen, andererseits auch die Bedeutung des Ordens für die Entwicklung der Stadt.

Das Jubiläum „800 Jahre Deutscher Orden in (Bad) Mergentheim“ wird in diesem Jahr in Bad Mergentheim und im Deutschordensmuseum mit Festen, Ausstellungen, Angeboten für Kinder und Jugendliche, Sonderführungen und mit Vorträgen ausführlich begangen. Der Verein Deutschordensmuseum e. V. trägt zum Jubiläumsprogramm eine umfassende Reihe mit acht Vorträgen bei, die seit Januar noch bis November im Deutschordensmuseum stattfinden. Der Deutsche Orden wurde im Jahr 1190 gegründet. Bereits im Jahr 1219 wurden ihm bedeutende Besitzungen und Rechte in Mergentheim und im Umland geschenkt – ein Anlass für Bad Mergentheim, dieses Ereignisses zu gedenken.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Verein Deutschordensmuseum e. V.