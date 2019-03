Ostern feiern mit den Deutschordensrittern. Eine Osterbackstube

Was kam bei den Rittern und Priestern des Deutschen Ordens an Feiertagen und besonders an Ostern auf den Tisch? Wo wurde der Fisch frischgehalten, der in der Fastenzeit gegessen wurde? Wie wurde der Tisch gedeckt und wie hat man getafelt?

Alles dreht sich um´s Essen im Schloss. Und wie es sich gehört, wird zum Schluss des Festmahls Süßes serviert. Im Café im Schlossgarten werden Waffeltörtchen mit Nougatcreme und Marmelade gefüllt und mit Deutschordenswappen oder mit zuckrigen Ostereierchen dekoriert.

Info:

Brotzeit und Getränk mitbringen – es wird eine Pause gemacht

Außerdem: eine Schürze