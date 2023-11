Vortrag zur Ausstellung "Joachim Georg Creuzfelder"

Die 20 Kinder des Grafen Heinrich Friedrich von Hohenlohe-Langenburg.

Zum Ende der Ausstellung "Joachim Georg Creuzfelder – Maler der Grafen von Hohenlohe" in der Hirschwirtscheuer in Künzelsau laden wir Sie nochmals zu einem spannenden Vortrag ein:

Der wichtigste Auftraggeber des Malers Joachim Georg Creuzfelder war Graf Heinrich Friedrich von Hohenlohe-Langenburg. Die 20 Kinder des Grafen hat Creuzfelder in mehreren Gemälden verewigt. Indem sie uns – jedes auf seine Weise – anblicken, wecken sie unser Interesse.

Was wurde aus ihnen? Was wissen wir über ihr Leben? Welche Chancen hatten die Kinder eines Provinzgrafen, der in einer entlegenen Residenz wohnte? Welche Rollen sah die Familienpolitik vor? Inwieweit konnten sie ihr Leben selbst bestimmen?

Ursula Angelmaier versucht mit Hilfe bildlicher und archivalischer Überlieferung ihren Spuren zu folgen.

