Vortrag zur Neurofeedbackmethode und -therapie

Interessanter Informationsvortrag "Was ist die Neurofeedback-Methode?" mit dem Themenschwerpunkten Aufmerksamkeit und Konzentration, ADHS oder stressbedingte Störungen.

Manchmal gibt es Dinge, bei denen man glaubt, sie nicht aktiv beeinflussen zu können. Aber dass mehr möglich ist, als man gemeinhin denkt, zeigt das Beispiel des Neurofeedbacks, einer recht neuen Therapieform, über die vom Gesundheitsforum informiert werden soll. Es geht darum, das Gehirn zu trainieren. Die Behandlung mit Neurofeedback ist eine Chance, die Ziele für die Patienten noch weiter zu verbessern.

Angelika Weckmann ist seit vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern vertraut. Als aktives Mitglied im Gesundheitsforum Eningen legt sie großen Wert darauf, den Menschen Wissen über vorhandene Möglichkeiten weiterzugeben. Schon mehrfach hat sie auch Informationsvorträge für das Forum Gesunde Gemeinde in Eningen gehalten. Anne Rieker, ihre Mitreferentin, ist ebenfalls Ergotherapeutin in der Praxis Weckmann und hat bereits viel mit Kindern gearbeitet. Aufmerksamkeitsstörungen waren schon immer ein Behandlungsthema für sie. Sie bringt ihre positiven Erfahrungen im Neurofeedback verschiedenster Krankheitsbilder mit und kann Fragen Interessierter fundiert beantworten.

Gemeinsam stehen sie am 27. Juni ab 19.00 Uhr in der Bücherei in Eningen Rede und Antwort über die Chancen der Methode. Also vormerken. Es wird spannend.