In ihrem Vortrag berichtet die Literaturhistorikerin Julia Rebecca Glunk von ihren Recherchen, anhand der erhaltenen Originaldokumente die lebenslange Freundschaft zwischen dem Schriftsteller und dem Bildenden Künstler umfassend zu rekonstruieren und beleuchtet durch den Briefwechsel sowie den Briefen an Dritte - gemeinsame Freunde und Bekannte, Mäzene und Verleger -, auf welche Weise Zweig das Werk Masereels begleitete und förderte.

November 1917. Der Erste Weltkrieg ist in seinem vierten Jahr und der österreichische Erfolgsautor Stefan Zweig (1881–1942) reist, anlässlich der Uraufführung seines pazifistischen Theaterstücks Jeremias, in die Schweiz, wo er bis zum Ende des Krieges bleiben wird. Im Kreis der französischsprachigen Flüchtlinge in Genf trifft er gleich am ersten Abend den jungen Belgier Frans Masereel (1889–1972), der sich nicht nur in den Zeitschriften der kleinen pazifistischen Gruppe mit seinem vehementen Protest gegen den Krieg in unzähligen tagesaktuellen Zeichnungen einen Namen gemacht hat. Er beginnt in diesen Jahren auch, diejenige Kunstform zu entwickeln, durch die er im Laufe der 1920er Jahre zu einer festen Größe vor allem auf dem deutschen Buchmarkt werden wird: das freie Erzählen in Holzschnittfolgen, das Verfassen ganzer Geschichten, nur in Bildern. Romane ohne Worte wird Stefan Zweig, enthusiastisch von Beginn an, schon im Jahr 1918 schreiben.

Julia Rebecca Glunk

