Grieshabers enge Verbindung zur Buchkunst und Literatur ist bekannt. Weniger geläufig ist jedoch, dass er auch die Welt des Theaters, des Tanzes und der Musik als „Grund für die Formfindung“ aufnahm, wie er selbst formulierte. Der Vortrag bezieht sich auf Werke in der aktuellen Ausstellung und setzt diese in ihre zeitgeschichtlichen Zusammenhänge. Die 1961 herausgegebene Mappe mit 10 Farbholzschnitten zu Igor Stravinskys Ballettstück Feuervogel bildet sicher einen Höhepunkt in diesem Themenbereich, da Grieshaber für eine Aufführung des Balletts in Heidelberg auch Bühnenbild und Kostüme entwarf.

Auch der großformatige Holzschnitt Chout (1962) war als Szenenbild-Entwurf gedacht für die Ballett-Musik von Sergej Prokofjew (Uraufführung 1921). Dessen Kompositionen sind Beispiel für eine revolutionäre Befreiung der Musik aus überlieferten Systemen und stellvertretend für eine Entwicklung, die international ihre Parallele in der bildenden Kunst fand. Grieshabers Werke stehen mit eigenständigen Lösungen in dieser Tradition.