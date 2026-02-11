Wie lässt sich das Älterwerden aktiv gestalten und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es, wenn der Alltag zunehmend Herausforderungen mit sich bringt?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Vortrag des Senioren- netzwerks Göppingen am Montag, 2. November, um 15 Uhr im Bürgerhaus in der Kirchstraße 11.

Christina Köster von der Beratungsstelle für ältere Menschen und deren An- und Zugehörige der Stadt Göppingen informiert über bestehende Unterstützungsangebote und zeigt auf, welche Schritte bereits frühzeitig unternommen werden können, um für das Alter gut vorzusorgen.

Älterwerden bringt viele Chancen mit sich: Lebenserfahrung kann helfen, Herausforderungen gelassener zu begegnen, während Hobbys, Familie, Freundschaften und soziales Engagement an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig können körperliche Veränderungen den Alltag beeinflussen. Umso wichtiger ist es, sich rechtzeitig mit möglichen Unterstützungs-bedarfen und den eigenen Wünschen für die Zukunft auseinanderzusetzen.

Wie beantragt man einen Pflegegrad? Wer unterstützt einen bei alltäglichen Aufgaben wie der Kehrwoche? Wie kann man

seine körperliche Fitness erhalten? Wer hilft, wenn keine Angehörigen da sind? Und welche Möglichkeiten gibt es, wenn Treppen zum Hindernis werden? Der Vortrag greift solche Fragen auf und gibt einen Überblick über Hilfs- und Beratungsangebote. Zudem erhalten die Teilnehmenden Anregungen, wie sie sich

frühzeitig auf mögliche Veränderungen vorbereiten und ihre Selbstständigkeit möglichst lange erhalten können.