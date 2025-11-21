Vortrag/Lesung: Florian Hurtig: 500 Jahre Bauernkriege

Widerstand gegen Landraub und Ausbeutung von 1525 bis heute Florian Hurtigs Buch (Mandelbaum Verlag) handelt von einem 500-jährigen Krieg gegen Bäuerinnen und Bauern, der mit der Vertreibung von den Allmenden, den kollektiv genutzten Weiden und Wäldern, begann.

Mit dem Bauernkrieg folgte die wohl größte Massenerhebung in Europa für eine gerechtere Gesellschaftsordnung. Florian Hurtig analysiert diesen Aufstand, dessen Niederschlagung sowie die Verstetigung eines Krieges gegen die Bauernschaft als Voraussetzung des modernen Kapitalismus. Darüber hinaus beschreibt er einen erneuten Angriff auf Bäuerinnen und Bauern: Die Enteignung ihrer Beziehung zur Natur.

Dagegen gibt es Widerstand: bis heute wehren sich Bäuerinnen und Bauern auf verschiedenen Kontinenten gegen die Ausbeutung von Menschen und Natur…

Florian Hurtig ist Obstbauer in einer solidarischen Landwirtschaft, Agroforstdesigner, Aktivist und Autor. Ebenfalls empfehlenswert ist sein erstes Buch „Paradise Lost – Vom Ende der Vielfalt und dem Siegeszug der Monokultur“ (oekom Verlag).

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Weikersheim.