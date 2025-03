Vortragsabend Digitales Vertrauen

Erfahren Sie an unserem Vortragsabend alles Wichtige rund um Kartenzahlung und Online-Banking. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen direkt an unsere Expertinnen und Experten zu stellen!

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Vortragsabend zum Thema Digitales Vertrauen: Kartenzahlung und Online-Banking leicht gemacht.

Sie nutzen bereits täglich Ihre Karten zum Bezahlen in Geschäften vor Ort auch online? Sie nutzen Online-Banking regelmäßig oder haben einen Zugang, nutzen ihn aber selten und möchten mehr Informationen?

Egal, ob Sie sich schon in der Welt des Online-Bankins und der Kartenzahlung bewegen oder nicht: An unserem Vortragsabend erfahren Sie in zwei Vorträgen alles Wichtige rund um die Kartennutzung und das Online-Banking. Außerdem bekommen Sie von uns viele Tipps, die Ihnen bei der täglichen Nutzung weiterhelfen.

In der Pause und nach den Vorträgen haben Sie die Möglichkeit, unsere Informationsstände zu den Vortragsthemen zu besuchen. Dort können Sie Ihre Fragen den Spezialistinnen und Spezialisten persönlich stellen.