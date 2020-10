Das Literaturhaus Heilbronn und die Kreissparkasse Heilbronn präsentieren in der Veranstaltungsreihe "Europa am Scheideweg" hochkarätige Gastredner aus Literatur und Wissenschaft zu den aktuellen Entwicklungen. An diesem Abend spricht die bekannte Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. h.c. Aleida Assmann.