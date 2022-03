Vortragsreihe "Europa am Scheideweg?"

Die Veranstaltungsreihe "Europa am Scheideweg?" präsentiert hochkarätige Gastredner aus Literatur und Wissenschaft zu den aktuellen Entwicklungen. An diesem Abend spricht Navid Kermani zum Thema.

Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt als freier Schriftsteller in Köln. Er ist habilitierter Orientalist und Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung sowie des 1. FC Köln.

Von 2000 bis 2003 war er Long Term Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin, von 2009 bis 2012 Senior Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Das Jahr 2008 verbrachte er als Stipendiat der Villa Massimo in Rom. Er hielt die Poetikvorlesungen in Frankfurt, Göttingen und Mainz; Gastprofessor war er an der Universität Frankfurt, an der Kunsthochschule für Medien in Köln sowie am Dartmouth College in den Vereinigten Staaten.

Für seine Romane, Essays, Reportagen und Monographien erhielt Navid Kermani unter anderem den Kleist-Preis, den Hölderlin-Preis, den Joseph Breitbach-Preis sowie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Bitte beachten Sie die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygiene- und Zugangsregeln der Kreissparkasse Heilbronn.

Diese Veranstaltung ist an die „3G-Regel“ gebunden. Der Besuch ist nur möglich für Gäste

• mit dem negativen Ergebnis eines offiziellen max. 24 Stunden alten Corona-Schnelltests oder max. 48 Stunden alten PCR-Tests.

• mit einer vollständigen Impfung.

• die als genesen gelten.

Ein entsprechender Nachweis muss am Empfang vorgelegt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis!